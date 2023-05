Ranieri e un pressing molto insidioso su Igor, Italiano ripesca pedine a centrocampo

Sarà un pomeriggio particolare quello della Fiorentina al ‘Maradona’, anche per quanto riguarda le scelte di campo: all’orizzonte c’è il Basilea, primo dei due match con gli svizzeri che può portare su un palcoscenico spettacolare, come quello della finale di Conference League. Come riportato da Radio Bruno, qualche scelta al risparmio stavolta potrebbe esserci, specialmente per quanto riguarda Dodo. In difesa c’è invece un Ranieri scalpitante, che potrebbe scalzare Igor dopo i diversi errori del brasiliano. Un toccasana invece i recuperi a centrocampo: da Amrabat a Bonaventura, Italiano avrà modo di scegliere in base ai rispettivi minutaggi.