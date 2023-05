Ranieri: “Fisicamente stiamo bene, ma dopo il loro pareggio ci siamo abbassati troppo. Andremo in Svizzera a dar battaglia”

A DAZN nel post partita di Fiorentina-Basilea ha parlato il difensore viola Luca Ranieri, intervenendo sulla partita che è stata al Franchi. Queste le sue parole:

“Sicuramente oggi c’è tanto rammarico, non dovevamo prendere gol nei minuti di recupero. Adesso però ci sono altri 90 minuti, andremo là a dar battaglia. Fisicamente stiamo bene, ma gli ultimi 20 minuti ci siamo abbassati troppo dopo il loro pareggio e abbiamo subito gol su un calcio piazzato allo scadere. Pensiamo già al ritorno. Non abbiamo paura, andremo là per vincere, siamo abituati a stadi caldi: in Turchia abbiamo vinto 4-1, in Polonia abbiamo vinto 4-1”.