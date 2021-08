Ranieri in cerca di un posto. Le riflessioni della dirigenza viola

La passata stagione per svolgere il ruolo di vice Biraghi la Fiorentina aveva acquisito in prestito Antonio Barreca. Dopo un’annata avara di minuti e soddisfazioni il terzino cresciuto nel vivaio del Torino ha fatto ritorno al Monaco. Con Terzic vicino all’Ascoli, attualmente il ruolo di laterale mancino di difesa di riserva è affidato a Luca Ranieri. Il ruolo può all’occorrenza essere ricoperto anche dal brasiliano Igor Julio, ma Ranieri senza dubbio ha le caratteristiche per presidiare la fascia.

Il duttile difensore mancino classe ’99 può agire sia da centrosinistra in una linea a 3 che da centrale a 4, ma anche da terzino sinistro. Dopo le esperienze al Foggia e all’Ascoli in Serie B, è possibile che Ranieri possa rimanere nella rosa viola per giocarsi le proprie carte.

Ranieri piace da tempo alla Salernitana, ma pure Empoli e Venezia lo monitorano attentamente. Dopo le buone prove anche nel recente Europeo Under 21, forse è arrivato il momento di misurarsi con continuità con la Serie A per il calciatore ligure, per capire che tipo di risorsa potrà essere per la Fiorentina del presente e del futuro.