Ranieri: “La Cremonese ha battuto Roma e Napoli: per la finale di Coppa Italia servirà massimo impegno. La maglia viola ha qualcosa di speciale”

Il calciatore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato ai canali ufficiali del club: “Sono contento di come stanno andando le cose. Io lavoro per farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa. Pensando alla partita contro la Lazio, devo essere sincero: non mi aspettavo di giocare titolare. Il mister, sotto questo punto di vista, non ci dice mai niente fino all’ultimo. Quando ho visto il mio nome ho capito che avrei dovuto cogliere l’opportunità in maniera importante”.

Sul percorso in Coppa Italia: “Non so se sia meglio affrontare la Cremonese o se avrei preferito altri avversari. I grigiorossi hanno battuto Roma e Napoli, sappiamo benissimo che servirà il massimo impegno per andare in finale. Incroci da ex? Salernitana-Fiorentina 2-1, ricordo bene quella partita. Giocai bene ed è giusto così, andava onorato l’impegno. Ma indossare la maglia viola è qualcosa di importante e speciale“.