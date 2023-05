Ranieri: “Nel primo tempo avevamo il dominio, poi un brutto contropiede ma non meritavamo di perdere. Abbiamo già fatto risultato in stadi caldi”

Al media ufficiale della Fiorentina ha parlato anche il centrale Luca Ranieri:

“E’ stata una partita combattuta, nel primo tempo avevamo il dominio della partita. Poi abbiamo preso un brutto contropiede e il secondo gol su calcio piazzato ma c’è la sfida di ritorno dove possiamo ribaltare il risultato. A caldo c’è tanto rammarico perché non meritavamo di perdere, abbiamo già dimostrato in stadi caldissimi di fare grandi risultati, come in Polonia e Turchia per cui abbiamo tutte le possibilità. Sapevamo che nelle loro caratteristiche c’era lo star bassi e agire in contropiede, domani torneremo in campo per pensare subito all’Udinese e poi al ritorno”.