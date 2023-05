Ranieri: “Oggi abbiamo iniziato tentennando, ma siamo sempre rimasti in partita senza mollare mai. A Salerno ho lasciato un pezzo del mio cuore”

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri, subentrato nella ripresa contro la Salernitana, è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina per commentare il pareggio contro la squadra allenata da Paulo Sousa: “Lo sapevamo che venire qui non era facile, sono una bella squadra e c’è un atmosfera fantastica. Noi siamo stati bravi a restare sempre in partita e a non mollare mai, ci portiamo a casa questo pareggio”.

Sul suo passato da ex giocatore della Salernitana afferma: “Io qua a Salerno ho lasciato un pezzo del mio cuore, mi sono trovato veramente bene l’anno scorso e li dovrò ringraziare a vita. Oggi appena il mister mi ha chiamato per entrare mi sono subito concentrato, adesso difendo la Fiorentina e sono pronto per questi colori”.

Poi prosegue: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto intesa e maschia, ci siamo preparati per questo. Abbiamo iniziato un po’ tentennati, poi ci siamo ripresi. Potevamo anche rischiare di portare la vittoria a casa, ma però va bene il pareggio e ci concentriamo per il Napoli. Da domani resetteremo e ci prepareremo per Napoli per giocare una grande partita, siamo pronti”.