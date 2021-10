Ranieri: “Vittoria che cercano da tempo. Ribery ci motiva tantissimo”

Al termine della prima vittoria della Salernitana in questa Serie A il difensore di proprietà della Fiorentina Luca Ranieri, adesso in prestito proprio ai granata, ha commentato il primo exploit contro il Genoa ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Oggi era una partita fondamentale per tutti, la volevamo vincere e siamo davvero felici di questo successo. È stata una partita molto dura, in difesa ci siamo compattati e abbiamo fatto bene, mentre in avanti dobbiamo migliorare per fare sempre meglio. Com’è giocare con Ribery? L’ho avuto già cinque mesi a Firenze, è un campione e una leggenda che ci motiva e ci aiuta tantissimo”.