Ranocchia: “A Firenze lo criticate troppo Biraghi, un capitano che ha carattere e personalità. Il suo ruolo è importante per lo spogliatoio della Fiorentina”

L’ex Inter Andrea Ranocchia è intervenuto a Radio Bruno per parlare dell’imminente match tra la squadra di Inzaghi e la Fiorentina di Italiano. Inoltre, si è soffermato sul capitano viola Biraghi:

“Le assenze non mancheranno nell’Inter, ma resta sempre una grande squadra, con una rosa di giocatori forti. Sono stato a trovarli in questi giorni e so che stanno preparando al meglio il filotto di partite che li aspetta. Anche la Fiorentina è un’ottima squadra, sta facendo bene, quindi mi aspetto una bella partita”.

Poi su Biraghi: “Cristiano è un amico. L’ho conosciuto da ragazzino prima e da calciatore poi quando è tornato a Milano. E’ un giocatore importante, forse a Firenze siete troppo criticoni. Ha personalità, carattere, è stato in varie piazze importanti. Quando uno deve fare il capitano lo deve fare soprattutto nello spogliatoio, non tanto all’esterno”.