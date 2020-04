Raphinha: “Preferii il Rennes alla Fiorentina perché dimostrò di volermi di più”

Vi ricordate di Raphinha? L’ex giocatore dello Sporting Lisbona è stato vicino alla Fiorentina negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo, salvo poi andare in Francia a giocare nel Rennes. Il giocatore ha parlato al portale Trivela, spiegando i motivi della sua scelta: “Nella mia decisione ebbe un ruolo fondamentale il presidente del Rennes Olivier Létang, che venne personalmente a Lisbona per parlare con me e con la mia famiglia. Mi mostrò i progetti del club, quello che sarebbe stato il mio ruolo sia in campo che fuori. A livello di progetto e di proposta sia tecnica che economica, Fiorentina e Rennes erano molto simili. Ma preferii la squadra francese perché dimostrò di volermi di più, con il presidente in persona che venne addirittura fino a casa mia per convincermi”.