Rapid Bucarest-Fiorentina 0-0 Inizia la gara! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Con la prima sfida col Borussia Dortmund ancora in corso, tra non molto sarà già ora della seconda gara per la Fiorentina nella International Cup di Bucarest: contro i padroni di casa del Rapid, guidati dal grande ex Adrian Mutu. Squadra viola che ovviamente cambierà qualche elemento nell’undici di base per una partita che rischia di essere anche ininfluente ai fini del torneo.

Appuntamento alle 15, almeno da programma originale, per la gara e consueta diretta testuale su Fiorentinanews.com.

3′ Subito Fiorentina molto alta, Barak si incunea in area conquistando un pallone vagante e toccando a Kayode: cross teso deviato di testa da Benassi ma non verso la porta

1′ Si parte! Inizia la seconda gara viola