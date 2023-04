“Raro esempio di grande educazione, tifo sano e genuino”: la testimonianza che ritrae la civiltà dei tifosi del Basilea

Come la Fiorentina, ieri il Basilea ha staccato il pass per la semifinale di Conference League con una mezza impresa sportiva, vincendo a Nizza per 1-2… senza tifosi. Come raccontato ieri, infatti, ai tifosi svizzeri non è stato permesso di raggiungere l’Allianz Riviera. Così gli oltre 1000 sostenitori del Basilea si sono recati a Sanremo per seguire la partita in compagnia.

Bellissima la testimonianza realizzata dalla pagina Facebook Casual People, che racconta il grande esempio di civiltà offerto dai tifosi svizzeri. Ecco un estratto: “Considerata la forza numerica e la frustrazione per non essere arrivati a Nizza, i tifosi del Basilea avrebbero potuto mettere a ferro e fuoco la Città dei Fiori, ma la sceneggiatura è stata ben diversa. Dal canto loro, i ragazzi elvetici, ancor prima del fischio finale, hanno iniziato a ripulire la piazza dalle numerose bottiglie e lattine di birra consumate durante la partita e, a seguire, nel tripudio generale, sono tornati verso i rispettivi mezzi”.

E ancora: “Al di là del risultato del campo, i tifosi del Basilea meritano un enorme applauso perché sono stati protagonisti di una rara testimonianza di grande civiltà, rispetto del prossimo, educazione nonché tifo sano e genuino“. Ottime indicazioni, in vista della duplice sfida tra Fiorentina e Basilea.