Raul Albiol: “La vittoria dell’Europa League ripaga lo scudetto perso nel 2018 contro la Fiorentina”

Il difensore del Villareal Raul Albiol, durante un collegamento con Radio Kiss Kiss, nel commentare le emozioni per la vittoria dell’Europa League è tornato a parlare di quel Fiorentina-Napoli 3-0 del 2018: a quanto pare ancora non è ancora andata giù al difensore spagnolo. Queste le sue parole:

“Siamo felici di poter giocare la Champions il prossimo anno. La vittoria dell’Europa League un po’ mi ripaga della delusione per il mancato Scudetto con il Napoli nel 2018. Facemmo tantissimi punti, fu incredibile non riuscire a vincere, sarebbe stato un traguardo bellissimo. Andare via da Napoli è stato difficile per me. A Villarreal sono a casa, oggi sono felice. Tengo a ringraziare i tifosi del Napoli per l’amore che hanno mostrato sempre nel corso degli anni. Napoli è e sarà per sempre nel mio cuore e nel cuore della mia famiglia. Se tornerò a Napoli? Sì, da turista certamente, al 100%. Con la pandemia è stato impossibile, appena tutto tornerà alla normalità tornerò in città. Magari un giorno come allenatore, se sarò bravo. Spalletti è un allenatore esperto, che sa di calcio. De Laurentiis è bravo nell’ingaggiare i calciatore, difficilmente sbaglia. Sono certo che Spalletti farà grandi cose con il Napoli. Seguo ancora gli azzurri: ho visto Napoli-Verona a casa, ero nervoso, vedevo che il tempo passava ed la squadra non riusciva a segnare. Guardo sempre la squadra quando posso. Spero il prossimo anno possano competere per lo Scudetto o comunque tornare in Champions. L’albergo di Firenze? Guardammo Inter-Juventus e la delusione fu tanta. Fu difficile approcciare con la Fiorentina, arrivò anche l’espulsione immediata di Koulibaly. Quando la testa non va, le gambe girano male. Perdemmo la gara e la corsa per il titolo”.