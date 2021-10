Il Napoli ha deciso: non saranno tollerati ulteriori insulti razzisti. I campani pronti a fare la voce grossa

La questione razzismo negli stadi, dopo il recente episodio in cui il difensore napoletano Koulibaly è stato oggetto di insulti dalla tifoseria viola, torna attuale e sulla bocca di tutti. Dopo le scuse del club viola e l’apertura della questione da parte della procura, Sportmediaset riporta una chiara presa di posizione dei partenopei. Il club campano starebbe decidendo di interrompere il match al ripetersi di episodi simili, per non lasciar passare inosservati questi comportamenti spiacevoli.

Torna alla mente un precedente in Serie A. L’episodio di ben sedici anni fa in Messina-Inter: Marc Zoro fermò la partita dopo aver sentito cori razzisti indirizzati a lui dalla curva avversaria. Che diventi questa la norma?