Rebic fa male… ma anche bene alla Fiorentina: il prezzo continua a salire e il Milan pensa sempre più al riscatto

Come da tradizione, ieri sera è arrivato il gol dell’ex da parte di Ante Rebic: una rete che ha fatto male alla Fiorentina e che poteva costare caro, in termini di singola partita, ma un po’ meno caro a livello economico. Sul croato infatti la società viola vanta sempre il 50% sulla rivendita da parte dell‘Eintracht: la particolarità è la formula del passaggio al Milan, un prestito secco biennale, con riscatto ancora tutto da discutere. Secondo La Gazzetta dello Sport però, l’intenzione dei rossoneri di riscattarlo è sempre più alta dopo i 7 gol nelle ultime 7 partite (tra campionato e Coppa Italia) e il prezzo continua a salire, ampiamente oltre la doppia cifra. Da sperare c’è quindi che Rebic continui a fare bene e che il Milan lo acquisti definitivamente, prima che il suo cartellino arrivi allo svincolo previsto nel giugno 2022: se a quella data l’Eintracht non l’avrà venduto, la clausola della Fiorentina scadrà nel nulla.