Rebic-Milan amore al capolinea: il croato potrebbe tornare in Germania

Sembra essere al capolinea l?avventura italiana di Ante Rebic, l’attaccante del Milan infatti con ogni probabilità questa estate lascerà Milano per cercare fortuna altrove. Quattro stagioni in rossonero che, tra alti e bassi, non gli sono valsi la riconferma: ricordiamo benissimo come nell’estate del 2019 Milan ed Eintracht Francoforte escogitarono un’operazione per evitare che questi ultimi pagassero alla Fiorentina una percentuale sulla rivendita pattuita all’acquisto del giocatore.

Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport il croato ha molto mercato in Bundesliga dove piace alla sua ex squadra, l’Eintracht Francofort, e al Wolfsburg. I rossoneri intanto avrebbero già individuato il suo sostituto: il nome buono potrebbe essere quello di Lois Openda, talento che si sta mettendo in luce nel Lens grazie alle 18 reti segnate in Ligue 1.