Rebic riprende la Juve di Chiesa e la lascia in zona retrocessione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E’ finito in parità il posticipo dello Stadium tra Juventus e Milan, con i bianconeri che ancora non trovano la prima vittoria in campionato: la sfida l’hanno decisa due attaccanti, Morata con il gol del vantaggio al 4′, dopo una ripartenza in verticale, e Rebic con un colpo di testa al 76′. Gli uomini di Allegri salgono così a quota 2 e sono ancora incredibilmente in zona retrocessione, Milan invece capolista insieme all’Inter.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter, Milan 10, Napoli, Roma, Fiorentina 9, Atalanta, Udinese, Bologna, Lazio 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo, Spezia 4, Empoli, Venezia, Genoa, Verona 3, Cagliari, Juventus 2, Salernitana 0.