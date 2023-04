Recenti: “Negli ultimi tempi si sta rivedendo il Cabral della Svizzera: è lui il vero 9 della Fiorentina. Vi spiego quali sono i suoi punti di forza”

“Credo che Cabral possa essere il riferimento in attacco della Fiorentina . E già da quest’anno. Non è partito bene lo scorso almeno per quelle che sono le sue capacità a mio modo di vedere. Questa stagione invece credo che ci sia ritagliato uno spazio più importante. E nelle ultime giornate Cabral sta facendo il Cabral che ho potuto conoscere in Svizzera”.

L’ex vice allenatore al Sion , Alessandro Recenti , è stato intervistato in esclusiva da Sportitalia per commentare l’attaccante brasiliano della Fiorentina , essendo passato anche lui dalla Svizzera . Sentite cosa ha detto:

Infine: “Cabral ha come caratteristica predominante quella del attaccare l’area di rigore del sentire la porta, del sapere in anticipo dove andrà a finire la palla. Il gol che la Fiorentina ha fatto con la Cremonese (in campionato) ne è d’esempio: una bella azione dei Viola nella metà campo avversaria e lui si è fatto trovare smarcato lì, pronto a finalizzare. È importante essere lì, è importante capire il movimento da fare e Cabral può essere un’arma importante per Italiano in questa e nella prossima stagione, andando proprio a migliorare questo aspetto”.