Ieri sera la Nazionale italiana di Roberto Mancini ha pareggiato nella sfida contro la Bulgaria valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2022. Record d’imbattibilità per gli azzurri, ma un altro primato l’ha messo a segno anche la città di Firenze e il Franchi.

Il capoluogo toscano infatti è tra le città in cui la Nazionale italiana non ha mai perso nella sua storia. Inoltre l’Artemio Franchi è lo stadio in cui gli azzurri hanno giocato più partite: ben 30 gare di fila senza sconfitte.