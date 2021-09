Recupero lampo per Venuti, ma Italiano ha le idee chiare per il Genoa

Arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano dall’infermeria della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione, le condizioni di Lorenzo Venuti lasciano ben sperare in vista della trasferta di sabato contro il Genova.

Il terzino viola è uscito nel primo tempo di Atalanta-Fiorentina a causa di due problemi fisici: uno alla spalla, l’altro al polpaccio. Entrambi, però, sembrano già risolti e l’obiettivo di Venuti è di recuperare in tempo per la gara di Marassi, anche se il favorito per una maglia da titolare resta Odriozola.