Redknapp: “Il West Ham dovrebbe vincere, la Fiorentina è una squadra di metà classifica. Occasione enorme”

Giocatore ma anche a lungo allenatore del West Ham è Harry Redknapp che ha detto la sua a Sky Sports Inghilterra, naturalmente parteggiando per i suoi Hammers in vista della finale di Conference: “Il West Ham dovrebbe battere la Fiorentina, quella italiana è una buona squadra ma è pur sempre un club di metà classifica in Italia. La formazione di Moyes ha un’enorme chance di portarsi a casa un trofeo”.