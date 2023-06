Redknapp: “Il West Ham vincerà la finale per 2-1, abbiamo sempre detto che era la squadra più forte della Conference. Fiorentina poco italiana soprattutto nel difendere”

Harry Redknapp ha sia giocato che allenato a lungo il West Ham, possiamo tranquillamente dire che sia una delle bandiere degli Hammers. E’ lui che il Corriere dello Sport-Stadio ha intervistato per introdurre la finale di Conference League che gli inglesi giocheranno contro la Fiorentina: “Come in tutte le finali le due squadre partiranno alla pari, almeno sulla carta – ha detto – anche se credo che il West Ham abbia nel complesso valori superiori rispetto ai viola. Se dovessi fare un pronostico, direi che a Praga finirà 2-1 in favore degli Hammers. Non deve ingannarvi il campionato dei ragazzi di Moyes. Quando la squadra è nella sua forma migliore, è in grado di battere chiunque”.

Campionato deludente ma percorso quasi perfetto in coppa per il West Ham: “Parliamo della terza coppa europea, dove i valori sono decisamente livellati verso il basso. Forse anche per questo motivo tutti in Inghilterra erano convinti in partenza che il West Ham sarebbe arrivato in finale: sulla carta era la squadra più forte e partita dopo partita le previsioni sono state confermate. Vincere la Conference avrebbe poco valore? No, affatto. A chi sostiene questo io rispondo che vincere è sempre bello. E sono certo che la presenza in massa dei nostri tifosi sarà determinante”

Redknapp indica un giocatore che la Fiorentina dovrà temere: “Spendo volentieri il nome di Jarrod Bowen, quello che io amo chiamare il “giocatore ovunque”: corre sempre e lavora tanto per la squadra. La sua storia dovrebbe essere un esempio per quei giocatori che oggi vogliono affacciarsi al mondo della Premier: lui è arrivato al West Ham dopo anni di semi-professionismo e di Championship ma adesso è uno dei leader della squadra”.

Infine sulla squadra di Italiano: “Mi è capitato di vedere proprio la semifinale di ritorno della Fiorentina con il Basilea in Conference League. Devo ammetterlo, è una squadra… poco italiana per il modo che ha di attaccare e soprattutto di difendere”.