Reggiani a FN: “Gonzalez grande acquisto, ma è rischio prendere giocatori senza conoscere l’allenatore. Burdisso aiuterà Pradè a scoprire il calcio sudamericano”

Nonostante la burrascosa separazione con Gattuso, la Fiorentina ha portato a termine un grande colpo come Nico Gonzalez, ormai a un passo dall’ufficialità. Di lui e in generale del mercato viola, la redazione di Fiorentinanews.con ha parlato con l’intermediario Ivan Reggiani:

Secondo lei Nico Gonzalez è il tipo di giocatore che serve alla Fiorentina?

“E’ un grande giocatore, ma resta il fatto che era stato preso in un contesto che ora non c’è più. Rimane comunque un grande talento che può giocare in tante posizioni, un investimento importante che porterà i suoi frutti. Certo il rischio è che Gonzalez arrivi e si ritrovi in mezzo a una formazione che non era quella prevista, dato che Gattuso non c’è più. I ruoli in campo sono fondamentali e il modulo altrettanto, per cui è rischioso prendere un giocatore senza sapere chi sarà l’allenatore”.

Quello che inizierà il 1 luglio sarà un mercato decisivo per Daniele Pradè, che stavolta potrà contare sull’appoggio di Nicolas Burdisso. Crede che questa coppia possa portare giocatori importanti a Firenze?

“Burdisso è una persona straordinaria sia umanamente che calcisticamente, e l’ha dimostrato facendo cose eccellenti al Boca Juniors. Potrà dare una grande mano a Pradè su un mondo, quello sudamericano, che lui conosce poco. Porterà dei contatti straordinari con quell’ambiente, mi sembra un innesto importante che apprendo con grande fiducia”.