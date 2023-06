Reginaldo a FN: “Alla Fiorentina basterebbero tre giocatori per migliorare la rosa. Cabral e Dodô avevano soltanto bisogno di tempo, Igor dovrebbe restare per dimostrare quanto è forte”

Tra mercato e garanzie di base la Fiorentina dovrà tornare ad attrezzarsi per disputare la prossima stagione, e magari perché no, ripetersi con un finale ancora migliore. Per parlare di questa grande tematica Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva l’ex attaccante viola Reginaldo Ferreira da Silva, che ha parlato anche dei suoi connazionali brasiliani nell’attuale rosa gigliata.

Reginaldo, dopo una stagione senza la vittoria delle coppe come può ripartire la Fiorentina secondo lei? Quali sono gli errori da correggere e come può migliorare?

“Io sono del parere che, pur essendo arrivati in due finali non vincendo nulla, bisogna comunque portare avanti il lavoro che è stato fatto, perché se sei arrivato fino a lì è vuol dire che è stato fatto un lavoro spettacolare. Sono già ripartiti dal mister, adesso devono capire dove hanno sbagliato e lo faranno. Secondo me anche hanno pagato per il fatto di giocare uno contro uno in difesa in finale con squadre come l’Inter, che se anche giochi meglio appena loro hanno un’occasione fanno gol. Anche con il West Ham la squadra meritava qualcosa in più, ma se dietro giochi così uno contro uno, è dura. Devono però ripartire da questo e devono cercare di migliorare per il prossimo anno”.

Parliamo dei suoi connazionali come Cabral e Dodô che nella seconda parte di stagione hanno giocato meglio rispetto alla fase iniziale…

“Sono sempre del parere che ci vuole del tempo per conoscere il calcio italiano, lo dico io che lo faccio da 23 anni ma quando sono arrivato ero giovane, avevo 16 sedici anni. Ma in Brasile prima l’attaccante andava dove voleva, il terzino attaccava soprattutto e dovevano coprire soltanto i difensori. Invece ora si sono adattati. Cabral e Dodô hanno cominciato a fare bene poi e la Fiorentina è decollata. Per il primo era un discorso legato al gol, all’inizio creava ma non riusciva a concludere, poi ha iniziato a segnare e la stagione è cambiata. Dodô si sapeva, non poteva essere scarso, è forte, si sapeva. Serviva soltanto un po’ di tempo”.

Igor invece è stato più deludente rispetto all’anno scorso? Come mai secondo lei?

“Secondo me per il fatto che lui è forte fisicamente e nell’uno contro uno ha preso troppa fiducia in se stesso però devi capire che un difensore. E invece di stare all’erta come faceva l’anno scorso s’è fidato di se stesso, ma un difensore può fare novanta minuti di partita fatti alla grande, però alla fin se compier un errore e fa prendere goal alla squadra la colpa è sua. È come per il portiere quindi. Però per me Igor può far tanto per la Fiorentina perché è forte, lo ha dimostrato. Secondo me dovrebbe rimanere a Firenze e dimostrare quello che sa fare.

A suo parere per quali acquisti e in che ruoli deve muoversi la Fiorentina sul mercato in vista della prossima stagione?

“A mio avviso non servono tanti acquisti. La Fiorentina ha bisogno di un difensore centrale forte nell’uno contro uno, un centrocampista di quantità e qualità, e un altro attaccante per tenere ritmo alto e fare gol. Bastano questi tre ruoli. Poi bisogna vedere se Amrabat o altri vanno via, e chi rimane. Ma questa squadra di base è forte, e con i tre acquisti che ho detto sarebbe tanta roba”.