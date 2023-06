Reginaldo a FN: “Italiano farà ancora meglio e la Fiorentina può provare a togliersi una soddisfazione. Io sto cercando una squadra ambiziosa, voglio dimostrare di essere ancora in condizione a 40 anni”

Nella sua intervista a Fiorentinanews.com l’ex attaccante della Fiorentina Reginaldo Ferreira Da Silva ha espresso il suo parere sulla conferma di Vincenzo Italiano sulla panchina viola per la prossima stagione. Il giocatore brasiliano, che il 31 luglio compirà 40 anni, ha inoltre svelato in esclusiva i suoi piani futuri.

Reginaldo, un parere sulla conferma in panchina di Vincenzo Italiano? Che può significare per la Fiorentina secondo te?

“Ritengo che con la conferma del mister la Fiorentina abbia dimostrato, per l’anno prossimo, l’intenzione di fare tutto per bene. Nel progetto di un tecnico ci vuole tempo per far si che la squadra venga fuori. La Fiorentina è arrivata a disputare due finali con un bel gioco, e si vede che il mister ha le idee chiare e secondo me hanno fatto benissimo a continuare e proseguire il percorso con lui. Avrà ancora più tempo per lavorare e secondo me il prossimo anno faranno ancora meglio. E con l’esperienza che hanno avuto se arrivassero ancora una volta in una finale secondo me si potranno togliere una soddisfazione. Italiano fa giocare bene e fa stare bene i suoi giocatori, si trasforma quando è in panchina ma è per la passione che ha dentro”.

Una domande per lei adesso: continuerà a giocare con l’AZ Picerno anche nella prossima stagione? Quali sono i programmi per il futuro?

“No, non sono più un giocatore del Picerno, sono libero e ora mi sto guardando intorno. Ho voglia ancora di giocare, mi sento e mi auguro di riuscire a trovare qualcosa di interessante. Negli ultimi cinque anni ho vinto un campionato e sono arrivato quattro volte nei playoff. Voglio quindi una squadra che abbia voglia e ambizione per lottare per vincere. Quando sono arrivato a Piceno l’obiettivo era salvezza ma abbiamo fatto due anni consecutivo di play off, e per una squadra che a sette anni fa militava in Eccellenza è tanta roba. Voglio dimostrare ancora che sono all’altezza di giocare perché comunque nella mia vita non mi ha mai regalato niente nessuno, ho sempre lottato da solo. Le sfide a me piacciono tantissimo e voglio dimostrare che a 40 anni sono ancora in condizione”.

Appena sarà pronto tornerà a Firenze a visitare il Viola Park?

“Certo, appena posso torno. Vengo perché a Firenze sto da Dio, ho tanti amici la. Mi sento spesso con Sebastian Frey che spesso è lì, quindi appena posso verrò sicuramente”.