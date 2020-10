Reginaldo: “Al posto di Chiesa avrei preferito l’amore di Firenze e rifiutato la Juve. Io penalizzato per quella storia con la Canalis…”

A Firenze per una stagione appena, prima del passaggio al Parma, dove si rese celebre anche per una relazione con la showgirl Elisabetta Canalis, il brasiliano Reginaldo a ItaSport Press ha parlato proprio di alcune tappe della sua carriera e della scelta di Federico Chiesa: “Sono scelte del giocatore e conoscendo la piazza, per aver indossato la maglia viola per due stagioni, dico che Chiesa ha sbagliato. Di bandiere nel calcio moderno ce ne sono davvero pochissime e visto l’amore che tutti i tifosi viola avevano per Chiesa, io al suo posto sarei rimasto tutta la vita a Firenze rifiutando la Juve. Comunque mi fa piacere quando se ne parla della storia con Elisabetta anche se, visto il forte clamore mediatico, molto spesso si ricordano di me più per essere stato lo stallone della Canalis che un calciatore con quasi 500 presenze in Italia. Quella storia con una donna famosa, mi tolse qualcosa calcisticamente perché molti direttori sportivi mi consideravano un calciatore che pensava solo alle donne e alla bella vita”.

