Regini: “Un club come la Sampdoria non si merita il fallimento, ai miei tempi non si percepiva questa crisi. Saponara? Da giovane aveva grande talento, adesso è maturato e più decisivo”

L’ex giocatore del prossimo avversario della Fiorentina, Vasco Regini, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare il punto sulla Sampdoria, fra crisi societaria, vecchie conoscenze e future cessioni:

“La cosa che mi fa più male è lo spettro del fallimento, un club come la Samp non lo merita. Spero che si possa risolvere come fatto da altre parti. Quando ci sono situazioni così in società è difficile poi isolarsi nel campo. Mi ha sorpreso che si sia arrivati a questo punto, ai miei tempi non percepivo una crisi del genere”.

Sul doppio ex Saponara: “L’ho conosciuto da giovane all’Empoli, siamo cresciuti insieme, ritrovati alla Samp e siamo tutt’ora amici. Ha un talento molto grande, nella sua carriera è cresciuto dal punto di vista caratteriale e mentale. Ora è più maturo, pronto e pure decisivo. Spero che possa continuare così”.

Sulla Fiorentina: “Guardando la rosa, ci si poteva aspettare di stare dietro alle grandi in campionato, comunque arrivare in finale di Coppa Italia e in semifinale di Conference rende la sua stagione sopra le righe. Ci sta di avere meno brillantezza in Serie A perché è andata oltre le aspettative nelle coppe“.

Su Sabiri: “Da avversario, in un Reggina-Ascoli, ci fece doppietta e mi impressionò molto. Si è confermato in Serie A ed è un giocatore che ci può stare nella Fiorentina“.