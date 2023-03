Regragui: “Amrabat è sceso in campo malato contro il Brasile, ma non ha mollato come i suoi compagni. Sono fiero”

Nel post partita dell’amichevole tra Marocco e Brasile, ha parlato il CT della nazionale nordafricana Walid Regragui, intervenendo brevemente anche sulle condizioni del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, autore di una grandissima prestazione contro i verdeoro.

Queste le sue parole: “Durante il primo tempo contro il Brasile eravamo ai livelli della Coppa del Mondo. Nella seconda parte abbiamo avuto qualche difficoltà con l’uscita di Hakimi, l’infortunio di Ounahi e Amrabat che era malato. Ma i giocatori non si sono arresi! Sono fiero di loro. Grazie al pubblico per l’affetto che ci dà e il sostegno”

Rimane da capire se il giocatore della Fiorentina sia sceso in campo con qualche linea di febbre, che in ogni caso non ha influito su una prestazione che, come già detto, è stata eccellente.