Regragui: “Amrabat ha giocato molto, niente nazionale per lui. Non correrà rischi perchè presto firmerà con un nuovo club”

Il futuro del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, sarà lontano da Firenze. A rafforzare maggiormente le tante voci, ci ha pensato anche il CT del Marocco Walid Regragui, che ha commentato la sua partenza dal ritiro della nazionale verso la Spagna delle ultime ore:

“Amrabat ha giocato 58 partite in questa stagione, ho deciso di lasciarlo andare. Sofyan non giocherà quindi, non correremo rischi, soprattutto perché presto firmerà con un nuovo club”.