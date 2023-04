Regragui: “Dopo Fiorentina-Inter, andai da Amrabat a rassicurarlo e motivarlo: ha capito tutto e ha fatto un Mondiale storico con il Marocco. Firenze città stupenda”

Sul centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, torna a parlare il commissario tecnico del Marocco Walid Regragui, in un’intervista rilasciata al canale YouTube Carré. Ecco le sue parole: “Ricordo di essere passato a Firenze, una città magnifica, prima del Mondiale. Il giorno dopo Fiorentina-Inter (3-4), andai da Amrabat per rassicurarlo: volevo che capisse il suo ruolo all’interno dello stile di gioco. Per me è sempre stato un punto chiave, sapevo che sarebbe potuto sbocciare definitivamente con la Nazionale“.

E aggiunge: “Alla fine, ha capito benissimo ciò che io gli ho chiesto. Si è dimostrato una chiave del nostro gioco anche in Qatar, ha fatto un Mondiale strepitoso“.