Il CT del Marocco Walid Regragui ha parlato in conferenza stampa a Rabat per presentare la nuova composizione della nazionale nordafricana in vista delle prossime amichevoli, alle quali parteciperanno anche Amrabat e Sabiri. Proprio riguardo al mediano viola, il tecnico ha detto:

“Questo Marocco è forte, serve rispetto per questa nazionale. Abbiamo tanti ragazzi bravi, ma per essere convocato devi essere più bravo di giocatori come Amrabat, oppure Ziyech, Zaroury, Aguerd…”