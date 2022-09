Renda: “In questa stagione voglio trovare continuità: la Nazionale è sempre stata il mio obiettivo. Fiorini? L’avversario più forte alla Fiorentina”

Thomas Renda, difensore della Fiorentina U17, è un livornese doc, cresciuto con Chiellini come idolo, ed è passato proprio dal Livorno alla Fiorentina. La pagina Tunnel dello stadio lo ha intervistato a seguito della sua chiamata in Nazionale:

“Ho firmato per la Fiorentina a 14 anni, dopo aver iniziato a giocare a calcio in una piccola squadra di Livorno. A Firenze mi trovo molto bene: è il mio terzo anno qui e abito in convitto. La scorsa stagione non è andata benissimo perché mi sono infortunato diverse volte e ho rischiato anche la rottura del legamento della caviglia. Tornare in gruppo non è stato facile”.

E ancora: “Il mio obiettivo per questa stagione è trovare continuità: adesso sono stato chiamato anche in Nazionale. Da quando sono alla Fiorentina mi sono trovato bene con Edoardo Sadotti, ma l’avversario più forte che ho affrontato è Cosimo Fiorini“.