Rendimento sottotono (ma con un gol) per un terzino della Fiorentina. Il ‘Maradona’ può essere una chance per Terzic?

Per il terzino sinistro della Fiorentina Aleksa Terzic, non è decisamente il momento migliore della sua avventura in viola. Anche negli impegni in campionato, il serbo sta trovando poco spazio e nelle ultime uscite non ha sicuramente brillato. Meglio, molto meglio, contro la Sampdoria, anche se è riuscito a giocare soltanto tre minuti, quanto basta per siglare il suo primo gol in maglia viola.

Per il resto, anche dal numero 15 gigliato (nonostante un minutaggio piuttosto risicato) ci si può aspettare qualcosa di più. Recenti prestazioni come quelle contro Atalanta e Lech Poznan non hanno lasciato un gran ricordo. Terzic può ripartire dal ‘Maradona’? Dipende tutto da Italiano, anche se a ore dall’inizio del match è in netto vantaggio Biraghi per la titolarità a Napoli.