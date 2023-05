Renzi: “Commisso non ricorda bene, quando presentò il suo progetto per il Franchi io feci un emendamento per togliere il potere di veto delle soprintendenze. Sospendete la gara o ci faremo del male”

L’ex presidente del consiglio e ora senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista rilasciata a La Nazione ha dato la sua risposta alle parole pronunciate sabato scorso dal presidente viola, Rocco Commisso: “Simpatico, ma la Fiorentina non è un giocattolo. Giusta la battaglia. Ho già parlato con la premier Meloni e il ministro Fitto, l’emendamento sulle curve è in arrivo. Dire che i politici sono tutti uguali è una frase populista. La può dire uno delle Piagge, di Gavinana o del New Jersey sempre una frase populista rimane. Rocco fa benissimo a fare quel che vuole e a dire quel che vuole. A me non cambia niente perché io non mi balocco: faccio la battaglia contro i soldi pubblici allo stadio anche se è impopolare. Ripeto il concetto:155 milioni di euro delle nostre tasse devono andare per le case popolari, per le scuole non per la Fiorentina. In tutto il mondo gli stadi vengono costruiti o ristrutturati dai privati, non dalle tasse del contribuente. La soluzione è replicare il modello Viola Park del bravo sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: il privato mette i soldi, il Comune i permessi”.

E ancora: “A me Rocco sta simpatico però temo che non ricordi bene. Quando la Fiorentina presentò quel progetto, io feci l’emendamento in Senato per eliminare il potere di veto delle Sovrintendenze. Altro che zitto, ho fatto un emendamento. Ma vi sembra possibile che sia monumento nazionale la Curva Ferrovia? Vogliamo dire che le scale elicoidali del Nervi o la Torre di Maratona sono monumento nazionale? Ci sto. Ma chi dice che la Curva Ferrovia è monumento nazionale, racconta una barzelletta. Le curve si possono buttar giù senza problemi: io presenterò in Aula un emendamento ad hoc. E vedremo chi sta con chi”.

Sull’attuale progetto di rifacimento del Franchi ha poi detto: “La gara per lo stadio va sospesa in autotutela perché i soldi non ci sono. E il vicepresidente del Consiglio, Salvini ha già detto che non metteranno risorse pubbliche per coprire i 55 milioni mancanti. A mio avviso Nardella deve prendere atto che i soldi europei non ci sono e battere cassa al Governo per Firenze chiedendo di avere le stesse risorse per altri progetti e facendo togliere il vincolo delle curve. Può farcela, tutta la città deve dargli una mano in questa direzione. Non può indebitare le nuove generazioni per un puntiglio ideologico o esporre il Comune a potenziali risarcimenti milionari”.