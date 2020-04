Renzi: “Dopo la fake news di Chiesa all’Inter ho parlato con Barone. Sogno Castrovilli con il 10 anche se quella maglia non ha portato benissimo…”

L’ex premier e attuale senatore Matteo Renzi, a Radio Bruno Toscana è tornato a parlare dell’equivoco dei giorni scorsi: “Dopo la fake news di Chiesa all’Inter ho parlato con Barone perché Commisso aveva commentato questa cosa. È bene che io pensi alla politica e lui al calcio. Castrovilli? Ha fatto un’annata incredibile, straordinaria. Speriamo possa tornare ai suoi livelli non appena riprenderà la stagione. Io ora lo sogno con la maglia 10 sulle spalle, anche se in questi anni la numero 10 non ha portato benissimo, Boateng in primis”.