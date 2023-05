Renzi: “Giusto che lo stadio a Firenze lo faccia la Fiorentina, mi sembra banale. A mettere soldi pubblici sul Franchi si passa per matti”

A Porta a Porta, il senatore di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi ha parlato anche del tema fondi pubblici per il rifacimento degli stadi, tra cui anche l’Artemio Franchi. Queste le sue parole:

“In questi decenni non si sono messi i soldi sull’edilizia popolare. Il governo ha i soldi del Pnrr: ha 90 milioni su un fondo chiamato complementare che anziché andare alle case popolari o all’edilizia per i giovani rischia che vada allo stadio di Firenze. Si passa per matti, io sono per la Fiorentina ma è giusto che lo stadio lo faccia la Fiorentina. Mi sembra di dire una cosa quasi banale”.