Renzi: “I soldi europei dedichiamoli a combattere il dissesto, non a costruire gli stadi di Serie A”

In un commento pubblicato sul giornale di cui è direttore, ovvero Il Riformista, il senatore di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, parlando della tragedia che stanno vivendo regioni come l’Emilia Romagna e le Marche, ha trovato il modo di fare riferimento, nuovamente, allo Stadio Artemio Franchi e ai soldi del PNRR.

“Ieri in Senato mi sono fermato con alcuni colleghi a commentare le immagini della devastante alluvione di queste ore – ha scritto Renzi – Difficile fare una graduatoria del dolore e della disperazione in un contesto nel quale piangiamo morti, oltre diecimila sfollati e danni ingenti su quasi tutta la Romagna ma anche in Emilia e nelle Marche I soldi per combattere il dissesto idrogeologico ci sono. Ma non li spendiamo per colpa della burocrazia. Basta slogan allora: mettiamo sui progetti veri i soldi che abbiamo. Se non bastano, il PNRR è qui per questo: i soldi europei dedichiamoli a combattere il dissesto, non a costruire gli stadi di Serie A“.