Renzi: “Si provi che alcuni progetti del Pnrr non stanno in piedi. Che senso ha indebitarsi per lo stadio della Fiorentina”

Nella sua intervista per Repubblica quest’oggi in edicola, Matteo Renzi ha parlato anche dei fondi del Pnrr che inizialmente avrebbero dovuto finanziare anche il progetto di restyling dell’Artemio Franchi. Queste le sue parole:

“L’Italia farebbe bene a non prendere tutti i fondi? È una strada possibile e intelligente se fosse provato che alcuni progetti non stanno in piedi. Se dobbiamo spendere 150 milioni indebitando i nostri figli per fare lo stadio della Fiorentina, io che pure sono tifoso viola dico che non ha senso. Fitto è una persona ragionevole e conosce le carte. Certo è che le scelte devono essere rapide e serie”.