“Renzi si starebbe adoperando per un cambio di proprietà della Fiorentina, rivolgendosi agli arabi”. L’ipotesi lanciata da Report viene però smentita dal senatore

Un servizio dedicato allo stadio Franchi, alla Fiorentina e ai soldi del PNRR. Lo ha fatto la trasmissione Report di Rai Tre. E all’interno dello stesso è stata riportata la notizia che alcuni manager di Serie A avrebbero confermato il fatto che il senatore e tifoso viola, Matteo Renzi, si sarebbe adoperato per un possibile cambio di proprietà del club viola, favorendo contatti in Arabia Saudita.

Del resto l’Arabia Saudita vorrebbe la disputa dei Mondiali del 2030 nel paese, anche come rivalsa per quelli organizzati dal Qatar. E una strategia è quella di entrare a piedi uniti nel mondo del calcio attraverso la proprietà dei club.

Lo stesso senatore Renzi ha però smentito questa notizia: “Se mi sono adoperato per un cambio di proprietà? La mia risposta è no. Seguo l’evolversi della situazione del PNRR per la parte relativa al Franchi”.