Renzi: “Sono tra i pochissimi a dire che è una vergogna mettere i soldi del PNRR per gli stadi e non per le case popolari”

L’ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è tornato a parlare in merito alla vicenza che riguarda il restyling dello stadio Artemio Franchi, sul quale la Commissione Europea ha chiesto delucidazioni all’Italia visti i fondi del PNRR che sono previsti per il progetto:

“Sono tra i pochissimi che parlano di Pnrr per dire che è una vergogna mettere i soldi per gli stadi delle squadre di calcio e non per le case popolari. Con Raffaella Paita e Nicola Danti abbiamo proposto che i soldi che l’Europa non vuole darci (giustamente!) per lo stadio debbano essere messi sulle case popolari e su operazioni come quelle della ex struttura dei Lupi di Toscana”.