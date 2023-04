Renzi: “Sono un tifoso della Fiorentina ma non posso accettare che i soldi pubblici vadano a pagare lo stadio della mia squadra. Lo Stato tolga vincolo sulle curve il progetto lo realizzi il privato”

Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è tornato a parlare dello stadio Artemio Franchi e della vicenda legata ai fondi per la sua ricostruzione: “Sono un tifoso della Fiorentina, ma non posso accettare che i soldi pubblici vadano a pagare lo stadio di calcio della mia squadra del cuore” ha asserito.

E ancora: “Ho detto a Dario Nardella un anno fa quello che pensavo, gliel’ho detto personalmente in tutte le sedi, gliel’ho detto sui giornali: i soldi del Pnrr non dovevano essere messi per lo stadio. E infatti in Europa ci hanno detto no”.

E infine: “Ci sono 55 milioni di euro che l’Europa non darà per lo stadio, ma potrebbe dare per le case popolari o per le scuole. Noi abbiamo lanciato con Lella Paita, Francesco Casini e Barbara Felleca un appello a Meloni e Nardella: lo Stato tolga il vincolo della Sovrintendenza sulle curve, così da permettere di realizzare il progetto stadio con i fondi privati“.