Renzi: “Va di moda dire che i vaccini devono essere gratis. E allora io voglio lo scudetto alla Fiorentina”

L’ex presidente del consiglio, ora leader di Italia Viva, e tifoso della Fiorentina, Matteo Renzi, ha chiuso la scuola di formazione politica del suo movimento con un intervento.

All’interno del suo discorso ha detto: “L’unico strumento che si ha per trovare i vaccini è perché le aziende private investono in ricerca. Ma ora questo non va di moda, va di moda dire che i vaccini devono essere gratis. La mettiamo così? E allora io voglio lo scudetto alla Fiorentina“.