Repice: “A Londra cantavano Football is coming home, allora volevo ricordare che il calcio è nato a Firenze, la Magnifica”

Radiocronista delle partite della Nazionale azzurra per Radio Rai, Francesco Repice subito dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020 si è lasciato andare anche ad una citazione che ha coinvolto la città di Firenze e l’ha ricordata così a Tmw: “Mi risuonava nella testa il ‘Football is coming home’ che recitavano sempre gli inglesi. E ho pensato che il calcio in effetti è nato nelle piazze di Firenze “La Magnifica”. Da lì poi volevo celebrare tutto il nostro paese e mi sono lasciato trasportare”.