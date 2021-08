Repice: “Gli allenatori come Italiano mi spaventano, imporre sempre il proprio gioco è rischioso. Roma squadra da Champions”

Il giornalista e radiocronista Rai Francesco Repice ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista di Roma-Fiorentina: “La Roma è una squadra solida e forte, anche se incompleta, e potrà dire la sua questa stagione. Lotterà per un posto in Champions dietro le favorite per lo scudetto. Contro la Fiorentina in campionato mi aspetto una bella partita. Molto dipenderà da come preparerà tatticamente la partita Italiano“.

E poi sul tecnico viola ha aggiunto: “Gli allenatori come lui un po’ mi spaventano, voler sempre imporre il proprio gioco indipendentemente dall’avversario è lodevole ma rischioso. In merito ricordo una Roma molto offensiva di Fonseca che prese 5 gol in 35 minuti contro il Manchester United. Sarà della partita anche l’ex Zaniolo che ha recuperato in maniera strabiliante dal doppio infortunio al ginocchio”.