Report medico: Bonaventura infastidito all’adduttore, tutti col fiato sospeso

Uscito subito dopo lo 0-3 per un acciacco e in particolare per un fastidio all’adduttore: Jack Bonaventura potrebbe perdersi qualche gara delle prossime, come prospettato anche da Italiano. Questo il report ufficiale della Fiorentina:

“La Fiorentina comunica che il calciatore Giacomo Bonaventura è uscito dal campo, nel corso del secondo tempo della partita, a causa di un fastidio all’adduttore destro. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate nei prossimi giorni”.