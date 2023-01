Report medico, le condizioni di Castrovilli. Rientro in gruppo per Martinez Quarta

Come abbiamo visto, Gaetano Castrovilli non rientra nei convocati per la partita di domani contro il Torino. Il centrocampista della Fiorentina ha avvertito un problema fisico durante l’allenamento di ieri, e proprio in questi minuti il club viola ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report medico. Nella nota, oltre alle condizioni di Castrovilli, anche quelle di Sottil, Cabral e Martinez Quarta:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato costretto ad interrompere l’allenamento di ieri a causa di un dolore improvviso al polpaccio destro. Gli esami diagnostici effettuati nella tarda mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di 1-2 grado a carico della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni. Riccardo Sottil prosegue il suo programma di riabilitazione lavorando sul campo mentre Cabral ha lavorato sul campo aumentando i carichi. Lucas Martinez Quarta, infine, è rientrato in gruppo oggi”.

Per quello che riguarda Castrovilli, essendo la sua lesione in pratica un piccolo strappo, dovrà rimanere ai box per almeno un mese.