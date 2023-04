Report medico: Tutto ok dopo l’operazione di Sirigu, scatta ora la rincorsa riabilitativa del portiere

Sfortunatissimo Salvatore Sirigu che a 36 anni si è procurato in amichevole la rottura del tendine d’Achille, una settimana fa in amichevole con il Seravezza. Come comunicato dalla Fiorentina, il portiere è stato sottoposto ieri con efficacia all’intervento chirurgico:

“ACF comunica che il calciatore Salvatore Sirigu è stato sottoposto, nel tardo pomeriggio di ieri, ad intervento di reinserzione del tendine d’Achille a seguito dell’infortunio occorso durante l’allenamento di sabato scorso. La procedura chirurgica eseguita con tecnica mini-invasiva dal Prof. Attilio Santucci è perfettamente riuscita. Salvatore farà rientro a Firenze nelle prossime ore per iniziare il percorso riabilitativo”.