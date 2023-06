Report pesante della polizia ceca: “I tifosi della Fiorentina hanno attaccato quelli del West Ham e un poliziotto, ne abbiamo fermati 16”

Come già anticipato, ci sono stati dei momenti di tensione in quel di Praga in queste ore di attesa per la finale di Conference tra Fiorentina e West Ham. Dopo le prime indiscrezioni è arrivata conferma anche da parte del profilo Twitter della polizia della Repubblica Ceca, che ha comunicato di aver fermato ben 16 tifosi viola. Sarebbero i responsabili di un attacco ad alcuni omologhi inglesi e a qualche agente di polizia. Questo il report ufficiale:

V baru v Rytířské ulici napadli fanoušci Itálie fanoušky West Hamu a tři zranili. Napaden byl i jeden policista. Na osobní svobodě jsme omezili 16 osob a v tuto chvíli celou událost prověřujeme. #policiepha pic.twitter.com/ejirheyTsR — Policie ČR (@PolicieCZ) June 7, 2023