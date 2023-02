Repubblica: Aquilani sogna in grande

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo a pagina 13 in apertura sulla Fiorentina: “Martinez Quarta la Juve per il rilancio. L’occasione giusta davanti a Vlahovic“. Sommario: “Domenica (ore 18) la sfida a Torino Per la squalifica di Igor il difensore argentino ritrova una maglia da titolare Il desiderio di uscire da un periodo negativo”.

In taglio medio le dichiarazioni del presidente della Fiorentina pronunciate a Palazzo Vecchio: “Commisso: “Viola Park pronto a giugno”. In taglio basso infine uno sguardo al settore giovanile gigliato: “La Primavera sorride, Aquilani sogna in grande”. Articolo che inizia così: “Dalla vittoria della Supercoppa contro l’Inter alla “manita” rifilata in trasferta alla Juventus. C’è una Fiorentina che vince, convince e oltre ai risultati sportivi dà prospettiva anche alla prima squadra. È la Primavera allenata da Alberto Aquilani“.