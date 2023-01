Repubblica: Aspettando Amrabat

A pagina 11 dell’edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo sulla Fiorentina un articolo dal titolo: “Aspettando Amrabat l’effetto Mondiale e il lento rientro”. Sottotitolo: “Due panchine consecutive, le parole di Italiano (“sta male”) Ecco le condizioni del giocatore viola, gran protagonista in Qatar”.

Articolo che inizia così: “In tribuna la gente mi urlava di mettere Amrabat ma se non gioca è perché sta male. Cercheremo di mettere tutti in condizione”. Vincenzo Italiano, dopo la vittoria su rigore col Sassuolo all’ultimo tuffo, ha risposto così a chi gli chiedeva del perché il centrocampista marocchino fosse rimasto nuovamente in panchina. Per la seconda gara di fila dalla ripresa della stagione, infatti, il tecnico viola ha dovuto fare i conti con un centrocampo privo non solo di Amrabat ma anche dell’infortunato Mandragora“.