Repubblica: Barone al lavoro, Nzola un profilo che piace

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, sulla Fiorentina c’è questo titolo dedicato al mercato: “Barone & Co. già al lavoro per il futuro viola”.

A pagina 11 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Viola, è già mercato cessioni e rinforzi il piano di Italiano“. Sottotitolo: “Amrabat potrebbe andare via, Nzola è un profilo che piace. Barone: “Ci sono tante richieste, valuteremo la situazione”.

Sommario: “La società è al lavoro per la prossima stagione in attesa di sapere cosa deciderà la Uefa sulla Juve”.